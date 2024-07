POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Am Donnerstag, 04. Juli 2024, gegen 16:20 Uhr, hat eine Person bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 in Ganderkesee leichte Verletzungen erlitten. Es entstand hoher Sachschaden. Die Autobahn in Richtung Bremen war bis in den frühen Abend gesperrt. Zur Unfallzeit befuhr ein 73-jähriger ...

mehr