Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Eine Person bei Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 in Ganderkesee leicht verletzt +++ Sperrung der Autobahn erforderlich

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 04. Juli 2024, gegen 16:20 Uhr, hat eine Person bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 in Ganderkesee leichte Verletzungen erlitten. Es entstand hoher Sachschaden. Die Autobahn in Richtung Bremen war bis in den frühen Abend gesperrt.

Zur Unfallzeit befuhr ein 73-jähriger Mann aus Jade mit einem SUV mit beladenem Anhänger die Autobahn in Richtung Bremen. Zwischen der Rastanlage Hasbruch und der Anschlussstelle Ganderkesee-West geriet der Anhänger ins Schlingern, kippte auf die Seite und riss vom Zugfahrzeug ab. Nach ungefähr 150 Metern blieb der Anhänger quer auf der Fahrbahn liegen. Der SUV kippte ebenfalls auf die Seite, überschlug sich mehrfach und kam auf dem Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Ganderkesee-West auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der 73-Jährige trug glücklicherweise nur leichte Verletzungen davon und konnte sich selbständig aus seinem schwer beschädigten Pkw befreien. Er wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt und schließlich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Am SUV und Anhänger entstanden erhebliche Schäden in Höhe von ungefähr 22.000 Euro. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten war eine Sperrung der Richtungsfahrbahn Bremen erforderlich. Dazu wurde der Verkehr an der Anschlussstelle Ganderkesee-West von der Autobahn geleitet. Freigegeben werden konnte die Unfallstelle gegen 18:00 Uhr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell