Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zwei Personen bei Verkehrsunfall in der Gemeinde Wardenburg leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Zwei Personen wurden am Donnerstag, 04. Juli 2024, gegen 08:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Wardenburg leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 34-jähriger Wardenburger mit einem VW die Straße "Am Brink" in Richtung Achternmeer. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich zur Ammerländer Straße missachtete er das Rotlicht der Ampelanlage. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Kleinwagen eines 37-Jährigen aus der Gemeinde Molbergen, der den Tungeler Damm in Richtung Tungeln befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Kleinwagen abgewiesen und prallte gegen den VW einer 46-Jährigen aus Bösel. Der VW des 34-Jährigen kollidierte mit einem Ampelmast und kam dann zum Stillstand.

Beide Männer erlitten leichte Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Ihre Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 26.000 Euro. Die Ampelanlage ist seit dem Unfall ausgefallen. Für Reparaturzwecke musste die Straßenmeisterei verständigt werden, die wiederum eine Spezialfirma beauftragte. Außerdem musste die Fahrbahn an der Unfallstelle durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Die Fahrzeuge waren um ungefähr 09:30 Uhr geborgen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell