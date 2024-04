Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Schlagstock bei 20-Jähriger sicher

Dortmund - Willich (ots)

Bundespolizisten kontrollierten gestern Morgen (25. April) eine Frau im Hauptbahnhof Dortmund. Diese führte einen Teleskopschlagstock mit sich.

Gegen 10:10 Uhr überprüften Bundespolizisten im Dortmunder Hauptbahnhof eine 20-Jährige, da diese beim Erblicken der Beamten abrupt die Laufrichtung im Personentunnel in Richtung des Bahnsteiges 8/10 änderte. Die Deutsche händigte den Polizisten ihren Personalausweis aus. Auf die Frage nach gefährlichen oder verbotenen Gegenständen, gab die Frau an einen Schlagstock zu besitzen. Bei der Durchsuchung stellten die Uniformierten in ihrer Sporttasche in einem Bodenfach den Teleskopschlagstock sicher. Dabei handelt es sich um einen Schlagstock, welcher aus mehreren Segmenten besteht. Durch Ausziehen oder mithilfe einer ruckartigen Schleuderbewegung lässt er sich auf seine volle Länge ausfahren. Der Teleskopschlagstock erreicht eine maximale Länge von bis zu einem Meter.

Die Frau aus Willich gab an, dass sie den Schlagstock kurz zuvor in einem Waffengeschäft erworben habe. Einen Nachweis, welcher sie zu dem Besitz berechtigte, konnte die Frau nicht vorweisen. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

