Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Brake: Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am 05.07.2024, gegen 13:09 Uhr, befuhr einen Linienbus die Mittelorter Straße in Ovelgönne. Im dortigen Kurvenbereich kam dem 40-jährigen Busfahrer ein LKW entgegen. Der LKW-Fahrer geriet über die Fahrstreifenbegrenzung auf die Fahrspur des Busses, so dass der Busfahrer nach rechts auswich, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hier geriet der Bus auf die Berme und beschädigte ein Verkehrszeichen. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt aber unerlaubt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Schaden von ca. 4.000 EUR an dem Bus. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, setze sich bitte mit der Polizei Brake (04401-9350) in Verbindung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell