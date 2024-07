POL-DEL: Polizei Wildeshausen:

Delmenhorst (ots) - Am Freitag, 05. Juli 2024, gegen 08:30 Uhr, wurde eine Frau bei einem Auffahrunfall in Delmenhorst leicht verletzt. Die Verursacherin stand möglicherweise unter dem Einfluss von Drogen. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 63-jährige Frau aus Delmenhorst mit einem Dacia die Stedinger Straße in ...

mehr