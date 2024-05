Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Täter aus Stadtwald in Haft - Ergänzungsmeldung zum Angriff auf 24-jährige Frau

Altenburg (ots)

Altenburg: Am späten Nachmittag des 01.05.2024 wurde eine 24-Jährige im Stadtwalt in Altenburg Opfer einer Gewaltstraftat. Ein bis dato unbekannter Mann schlug der Frau mit einem Gegenstand auf den Kopf und verletzte sie nicht unerheblich. Die Geschädigte wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Dem Angreifer gelang es nach der Tat unerkannt zu flüchten. (LPI Gera berichtete)

Mit einem Zeugenaufruf sowie einer Personenbeschreibung des Täters wandte sich die LPI Gera an die Öffentlichkeit. Zudem fanden in der vergangenen Woche umfangreiche Ermittlungen und Absuchen am Tatort (Stadtwald) statt, wobei mehrere Polizeibeamte sowie Diensthunde zum Einsatz kamen.

Am Freitagabend (03.05.2024) stellte sich der gesuchte Mann schließlich selbst bei der Altenburger Polizei und wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Bei dem Angreifer handelt es sich um einen 24 Jahre alten Mann deutscher Herkunft. Im Rahmen des weiteren Einsatzes konnte zudem das Tatmittel sichergestellt werden.

Im Zuge einer Haftvorführung am Folgetag (04.05.2024) am Amtsgericht Stadtroda wurde gegen den 24-jährigen Haftbefehl erlassen, so dass er in eine Justizvollzugsanstalt überführt wurde.

Die Ermittlungen zum Tatgeschehen sind bis dato noch nicht abgeschlossen. Weitere Auskünfte werden derzeit nicht erteilt. (KR)

