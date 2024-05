LPI-G: Wahltransparente beschädigt

Gera (ots) - Gera: Insgesamt 28 Kellerboxen brachen Unbekannte am vergangenen Wochenende (04.05. - 05.0.52024) auf, so dass die Geraer Polizei nun ermittelt. Die Keller befanden sich dabei in einem Mehrfamilienhaus in der Kretschmerstraße. Zum Beutegut liegen derzeit keine Hinweise vor. Im Zuge der Ermittlungen (Bezugsnummer 0115349/2024) nimmt die Geraer Polizei Hinwiese zu den Tätern unter der Tel. 0365 / 829 - 0 entgegen. (RK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

