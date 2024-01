POL-FR: Forchheim: Verdächtige Wurststücke

Freiburg (ots) - Am Samstag, 20.01.2024, in dem Zeitraum zwischen 16.30 Uhr bis 18.45 Uhr, wurde ein schwarzes Pedelec der Marke Cube, Stereo Hybrid, von einem Unbekannten entwendet. Das Pedelec war an einem Fahrradständer angeschlossen und stand in der Brombacher Straße 3. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 5.300 Euro. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel ...

