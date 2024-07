Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Wildeshausen: Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 07.07.2024, gegen 06:20 Uhr befuhr ein 53-jähriger aus Wildeshausen mit seinem Pkw die Mittelstraße in Wildeshausen, als er in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn abkam, einen Gartenzaun durchbrach und im dortigen Garten zu Stehen kam. Anschließend stieg er aus dem Pkw und entfernte sich fußläufig vom Unfallort. Ein Zeuge konnte den Verkehrsunfall beobachten und den flüchtenden Fahrzeugführer beschreiben, so dass dieser im Nahbereich angetroffen werden konnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,98 Promille. Anschließend wurde der Unfallverursacher zur Dienststelle verbracht, damit eine Blutentnahme durchgeführt werden konnte. Des Weiteren wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt.

