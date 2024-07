Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.07.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Billigheim: Fußgängerin sorgt für Auffahrunfall

Vermutlich weil eine Frau unachtsam über die Straße lief, kam es am Mittwochnachmittag in Billigheim zu einem Verkehrsunfall. Die 30 Jahre alte Fahrerin eines Fiat Puntos war gegen 17.15 Uhr auf der Schefflenztalstraße von Sulzbach kommend unterwegs. Hinter ihr fuhr ein 62-Jähriger mit seinem Audi A4. Plötzlich querte die Fußgängerin, ohne auf den Verkehr zu achten, die Fahrbahn, weshalb die 30-Jährige stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Audi-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt. Die Fußgängerin lief in Richtung Karl-von-Göbel-Straße davon. Sie wird als 50 bis 55 Jahr alt und 1,70 Meter groß beschrieben. Die Frau hatte auffallend kurze, helle Haare und trug ein rosa T-Shirt sowie eine hellgrüne Hose. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder der Fußgängerin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Elztal: 15.000 Euro Sachschaden nach Unfall

Zwei Pkws kollidierten am Mittwochvormittag in Elztal. Der 60-jährige Fahrer eines Skoda Fabia war gegen 8.45 Uhr auf der Hauptstraße von Mosbach in Richtung Auerbach unterwegs. In Dallau verlangsamte er seine Geschwindigkeit und fuhr auf den Gehweg. Ein dahinterfahrender Mercedes-Lenker bremste ebenfalls ab, was die 28-jährige Fahrerin eines Seats wohl zu spät bemerkte. Sie kollidierte mit ihrem Pkw mit dem Heck des Mercedes. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Buchen: Unfall mit Mopedauto

Der Fahrer eines Mopedautos rutsche am Mittwochnachmittag mit seinem Gefährt über die Fahrbahn und kollidierte mit einem Opel Crossland. Der 16-Jährige fuhr gegen 17 Uhr mit seinem vierrädrigen Leichtfahrzeug auf der Landesstraße 585 von Mudau in Richtung Buchen. Zu diesem Zeitpunkt war die 61-jährige Fahrerin des Opels in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Auf der dortigen Brücke erkannte der Jugendliche die Opel-Fahrerin im verengten Brückenbereich und leitete auf der absteigenden Fahrbahn eine Bremsung ein. Vermutlich aufgrund der Nässe und des Blockierens der Räder rutschte das Mopedauto gegen den Opel und streifte diesen. Am Leichtfahrzeug entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell