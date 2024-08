Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.08.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Mit fast 3 Promille am Steuer

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 34-jähriger Mann in Heilbronn durch die Polizei kontrolliert und hatte hierbei fast drei Promille im Blut. Die Polizei bemerkte das Fahrzeug des Mannes gegen 2.40 Uhr auf der Mosbacher Straße, als er auffällig seine Geschwindigkeit variierte und später versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Nachdem er schließlich an seiner Wohnadresse anhielt, stellten die Beamten starken Alkoholgeruch und Ausfallerscheinungen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,9 Promille. Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen den 34-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Heilbronn: Unfallflucht mit Alkohol im Blut

Am Samstagabend ereignete sich in Heilbronn ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Frankenbacher Straße/Mittelstraße. Ein Pkw-Fahrer kollidierte gegen 19.40 Uhr beim Abbiegen mit einem anderen Fahrzeug und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Dank aufmerksamer Zeugen konnte das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs notieren und der Fahrer hierdurch an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Nach einer Blutentnahme in einem Krankenhaus wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Heilbronn: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht und hohem Sachschaden

Am Freitagabend verursachte ein 22-jähriger Autofahrer in der Edisonstraße in Heilbronn einen schweren Verkehrsunfall. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor der Fahrer eines hochmotorisierten BMW beim Abbiegen von der Edisonstraße in die Fügerstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei prallte er gegen zwei geparkte Fahrzeuge und ein Leichtkraftrad. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch durch eine intensive Fahndung der Polizei gestellt werden. Es entstand erheblicher Sachschaden an allen beteiligten Fahrzeugen in Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro. Der Führerschein des 22-Jährige wurde beschlagnahmt.

Heilbronn: Jugendlicher verursacht Unfall mit Fahrzeug der Mutter

Ein 17-Jähriger verursachte am Freitagabend einen Verkehrsunfall in der Haller Straße in Heilbronn. Der Jugendliche, der ohne Führerschein unterwegs war und das Fahrzeug seiner Mutter unbefugt in Gebrauch nahm, verlor vermutlich bei einem Überholmanöver die Kontrolle und kollidierte mit einem geparkten Pkw. Bei der anschließenden Unfallaufnahme konnten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch in seiner Atemluft wahrnehmen. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp 1,2 Promille an. Nach einer Blutentnahme wurde der Jugendliche an seine Wohnanschrift verbracht. Er hat nun mit mehreren Anzeigen und Konsequenzen für die Erlangung einer Fahrerlaubnis zu rechnen.

Cleebronn: Einbruch und Diebstahl in Wildparadies

Am frühen Samstagmorgen brachen unbekannte Täter in das Wildparadies Tripsdrill ein. Die Täter hebelten gegen 3 Uhr zwei Getränkeautomaten auf und entwendeten die darin befindlichen Geldkassetten. Ein Zeuge beobachtete mindestens drei Personen, die nach dem Einbruch in einem silbernen BMW flüchteten. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Neckarsulm: Brand in Kellerraum von Mehrfamilienhaus

Am Freitagabend kam es in der Amorbacher Straße in Neckarsulm zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Aus bislang unbekannter Ursache geriet Hausmüll im Keller des Gebäudes in Brand. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden, bevor größerer Schaden entstand. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Ellhofen: Porsche kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Am Sonntagmorgen ereignete sich auf der Kreisstraße 2113 bei Ellhofen ein Verkehrsunfall. Ein Porsche kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam in einer Baumreihe zum Stehen. Der 26-jährige Fahrer und seine 22-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Pkw musste mit einem Kran geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt.

Löwenstein: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Freitagmorgen kam es auf der Bundesstraße 39 bei Löwenstein zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 67-jähriger Autofahrer missachtete gegen 11 Uhr nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt an der Einmündung von der Landesstraße 1066 in die B39 und kollidierte mit einem 58-jährigen Motorradfahrer, der auf der B39 in Richtung Wüstenrot unterwegs war. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Ilsfeld: Garage aufgebrochen - Zeugen gesucht

Nachdem zwischen Donnerstagabend, 17.30 Uhr, und Freitagmorgen, 7.30 Uhr, in eine Garage in Ilsfeld eingebrochen wurde, sucht die Polizei Zeugen. Der oder die Täter entwendeten einen Satz Felgen aus dem Gebäude in der Porschestraße. Hinweise nimmt der Polizeiposten Ilsfeld unter der Telefonnummer 07062 915550 entgegen.

Ilsfeld: Einbruch in Kfz-Werkstatt - Zeugen gesucht

Zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr, wurde in eine Kfz-Werkstatt in der Daimlerstraße in Ilsfeld eingebrochen. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Daimlerstraße und entwendete mehrere Werkzeuge und einen Satz Felgen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Ilsfeld unter der Telefonnummer 07062 915550 entgegen.

Weinsberg: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Am Donnerstagmorgen ereignete sich in der öffentlichen Tiefgarage in der Kernerstraße in Weinsberg ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte gegen 8.15 Uhr beim Einfahren das Brandschutztor der Tiefgarage erheblich. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Das Brandschutztor wurde so stark beschädigt, dass es nicht mehr funktionstüchtig ist und ersetzt werden muss. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000.

Die Polizei Weinsberg sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell