Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar, (go), Stiftstraße, Sonntag, der 21.07.2024, 09:45 Uhr. Ein 22- jähriger PKW Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil stieß beim Rangieren gegen den PKW eines Fahrers aus Nordhorn. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

