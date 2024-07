Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Sportheim

Uslar (ots)

Uslar, (go), OT Sohlingen, Schulstraße, (Sportheim), zwischen Samstag, dem 20.07.2024, 22:00 Uhr und Sonntag, dem 21.07.2024, 11:00 Uhr. Bisher unbekannte Täter drangen, nach Aufhebeln mehrerer Türen und Fenster, in die Räumlichkeiten eines Sportheimes ein. Anschließend verließen sie die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden beträgt ca. 4000 Euro, ein Entwendungsschaden ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die anhand von Beobachtungen Hinweise zur Aufklärung der Straftat geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

