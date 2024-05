Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim an der Brenz - Rechts vor Links

Am Montag missachtete ein Audi-Fahrer in Sontheim a.d. Brenz die Vorfahrt eines VW-Fahrers.

Ulm (ots)

Gegen 17 Uhr war der 40-Jährige mit seinem Audi in der Christianstraße unterwegs. Er fuhr in Richtung Kreuzung und wollte nach rechts abbiegen. In der Neustraße war ein 24-Jähriger mit einem VW unterwegs. Der wollte die Kreuzung geradeaus passieren und hatte Vorfahrt. Das übersah wohl der 40-Jährige und die Autos stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Giengen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Audi auf 2.000 Euro, am VW auf ca. 1.000 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

