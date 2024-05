Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei: Person greift 35-Jährige an.

Ulm (ots)

/ Am späten Sonntagabend erlitt eine Frau in der Geislinger Innenstadt schwere Verletzungen.

Zwischen 23.00 Uhr und Mitternacht war die Frau in der Fußgängerzone unterwegs. In der Hauptstraße, vor dem Alten Rathaus, soll es gegen 23.30 Uhr zum Streit mit einer oder zwei Personen gekommen sein. Dabei soll eine Person die 35-Jährige angegriffen und verletzt haben. Anschließend ging die Frau zu Fuß zum Bahnhof. Dort wurde ein Zeuge kurz nach Mitternacht auf die stark blutende 35-Jährige aufmerksam. Rettungskräfte brachten sie mit Schnitt- und Stichverletzungen in eine Klinik. Lebensgefahr besteht nicht.

Die Staatsanwaltschaft Ulm und das Kriminalkommissariat Göppingen haben die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags aufgenommen. Die Kriminaltechnik sicherte am Montag Spuren am Tatort und führte Nachbarschaftsbefragungen durch.

Da der Täter oder die Täterin bislang nicht ergriffen werden konnte, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Die Kriminalpolizei Göppingen fragt: Wer hat im Tatzeitraum einen Streit in der Fußgängerzone gehört oder beobachtet? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise im Zusammenhang der Tat geben? Hinweise bitte an das Polizeirevier Geislingen unter Tel. 07331/93270.

Ayfer Kaplan-Pirl, Staatsanwaltschaft Ulm, Tel. 0731/189-1115

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

