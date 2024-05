POL-EL: Nordhorn - VW beschädigt

Bad Bentheim (ots) - Am Dienstagmittag mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz in den Dillenweg in Bad Bentheim ausrücken. Gegen 11.46 Uhr geriet beim Abflämmen von Unkraut eine Lebensbaumhecke in Brand gesetzt. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf das angrenzende Wohngebäude und einen Schuppen über. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein leichter Schaden am Gebäude. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen ...

