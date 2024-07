Uslar (ots) - Uslar, (go), OT Allershausen, Steimker Weg, (Tennisanlage), zwischen Freitag, dem 12.07.2024, 12:00 Uhr und Sonntag, dem 14.07.2024, 16:30 Uhr. Bisher unbekannte Täter entwendeten eine, auf einem Gartentisch unbefestigt liegende, Steinplatte. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 250 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar ...

