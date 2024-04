POL-GF: Container aufgebrochen - Zeugen gesucht

Gifhorn (ots) - Bereits am Mittwoch (24.04.2024), gegen 15:00 Uhr, befuhr ein Mann mit einem Mountainbike den Triftweg in Isenbüttel. Dabei sprach er eine 82-jährige Fußgängerin an und zeigte sich in exhibitionistischer Art und Weise. Nachdem die Dame mit der Polizei drohte, flüchtete der Unbekannte auf seinem Fahrrad in Richtung Gifhorn. Der Unbekannte soll etwa ...

