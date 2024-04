Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugenaufruf - Exhibitionistische Handlungen in Isenbüttel

Gifhorn (ots)

Bereits am Mittwoch (24.04.2024), gegen 15:00 Uhr, befuhr ein Mann mit einem Mountainbike den Triftweg in Isenbüttel. Dabei sprach er eine 82-jährige Fußgängerin an und zeigte sich in exhibitionistischer Art und Weise. Nachdem die Dame mit der Polizei drohte, flüchtete der Unbekannte auf seinem Fahrrad in Richtung Gifhorn. Der Unbekannte soll etwa 20 Jahre alt sein und dunkle Haare haben. Er war mit einem dunklen Parka, dunkler Hose und einer dunklen Mütze bekleidet. Weiterhin führte er einen dunklen Rucksack mit sich. Die Person hat sich vermutlich bereits zuvor im Bereich des Triftweges aufgehalten.

Mögliche Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Meine unter der Telefonnummer 05304 / 9113 0 zu melden.

i.A. Falkenhain, PHK

