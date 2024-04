Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen auf der Landesstraße 288

Ehra-Lessien (ots)

Am Samstagmittag, gegen 13:30 Uhr, befuhr ein 93-jähriger Pkw-Fahrer mit seiner Mercedes E-Klasse die Landesstraße 288 aus Richtung Ehra kommend in Richtung Boitzenhagen. Am Rand des Waldstückes beabsichtigte der Mercedesfahrer nach links in einen Wirtschaftsweg abzubiegen. Beim Abbiegen übersah er einen aus Richtung Boitzenhagen entgegenkommenden VW Passat eines 47-jährigen. Es kam zum Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die 40-jährige Beifahrerin im VW Passat sowie der Mercedesfahrer wurden schwer verletzt, der Fahrer des VW Passat sowie zwei weitere im Pkw befindliche Kinder im Alter von sieben und vier Jahren erlitten leichte Verletzungen. Die Unfallbeteiligten wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Zudem entstand an den beteiligten Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro. Neben der Polizei waren die Feuerwehr sowie ein Notarzt und mehrere Rettungswagen im Einsatz. Die Landesstraße war während der andauernden Rettungs- und Bergungsarbeiten komplett gesperrt.

