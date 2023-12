Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Grünstadt - Einbruch in eine Firma in der Siemensstraße

Grünstadt (ots)

In der Nacht von Samstag, 23.12.2023 gegen 19:00 Uhr, auf Sonntag gegen 09:10 Uhr, wurde in eine Firma in der Siemensstraße in Grünstadt eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich vermutlich durch Einschlagen eines Fensters Zutritt zu den Lagerräumlichkeiten. Entwendet wurden nach ersten Ermittlungen verschiedene Werkzeuge und Elektroartikel. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat im genannten Zeitraum im Bereich der Siemensstraße auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer: 06359-93120 oder per Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

