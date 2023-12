Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Obrigheim - Einbruch in Einfamilienhaus

Obrigheim (ots)

Im Zeitraum vom 18.12.2023 bis zum 23.12.2023 verschafften sich noch unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Grünstadter Straße in Obrigheim. Die unbekannten Täter durchwühlten mehrere Wohnräume und konnten nach derzeitigem Ermittlungsstand Bargeld sowie Wertgegenstände entwenden. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat im genannten Zeitraum im Bereich der Grünstadter Straße auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer: 06359-93120 oder per Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell