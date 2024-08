Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.08.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten - Zeugen gesucht

Am Sonntagabend ereignete sich auf der Landesstraße 519 bei Buchen ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Fahrerin eines Opel Vivaro überfuhr nach ersten Erkenntnissen in einer Rechtskurve die Mittellinie, weshalb ein entgegenkommender Fahrer eines Mercedes Sprinter ausweichen musste. Der Sprinter geriet dabei auf den Grünstreifen und kollidierte anschließend frontal mit einem entgegenkommenden Seat Ibiza. Die 31-jährige Fahrerin des Seat Ibiza wurde schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Anschließend wurde sie per Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Fahrer des Mercedes Sprinter wurde mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin entfernte sich zunächst vom Unfallort, kehrte jedoch später zurück und meldete sich bei den Einsatzkräften. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 35.000 Euro geschätzt.

Mosbach: Unbekannte legen Pflastersteine auf Fahrbahn - Zeugen gesucht

In der Nacht von Sonntag auf Montagwurden im Bereich des Kreisverkehrs in der Mosbacher Zwingenburgstraße Hindernisse auf die Fahrbahn gelegt. Gegen 2.15 Uhr wurde festgestellt, dass die vier Zufahren zum Kreisverkehr mit mehreren Pflastersteinen blockiert wurden, sodass eine Einfahrt nicht möglich war. Glücklicherweise wurde niemand gefährdet oder verletzt. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Schefflenz: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Am Samstag kam es in der Katzentaler Straße in Schefflenz zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug kollidierte zwischen 15 Uhr und 17 Uhr mit einem geparkten Audi A1 und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum unbekannten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Buchen: Zeugen nach Unfallflucht auf Parkdeck gesucht

Am Samstagvormittag ereignete sich auf dem Parkdeck eines Supermarktes in Buchen ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Eine Zeugin meldete, dass ein unbekanntes Fahrzeug beim Ausparken den Suzuki einer 78-jährigen Frau beschädigte und sich anschließend unerlaubt entfernte. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Unfallverursacher ermitteln, jedoch bestreiten die Beteiligten den Vorfall bemerkt zu haben. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen und bittet insbesondere die beiden Männer, die den Unfall beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Mosbach: Sachbeschädigung an geparktem Fahrzeug - Zeugen gesucht

Zwischen 12.30 Uhr und 17.30 Uhr am Sonntag wurde ein auf dem Lönsweg in Mosbach geparkter Renault Clio an der linken Fahrzeugseite mutwillig zerkratzt. Der Schaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach zu wenden.

