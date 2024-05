POL-ST: Saerbeck, B219 in Höhe Lengericher Damm gesperrt Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen

Steinfurt (ots) - In der Zeit von Dienstag (30.04.), ca. 18.00 Uhr bis Mittwoch (01.05.) 20.00 Uhr haben Unbekannte eine Seiteneingangstür und zwei Fensterscheiben am Rathaus an der Großen Straße beschädigt. Hier konnten Beschädigungen an den Glasscheiben festgestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen könnte ...

mehr