Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, PKW kollidiert mit LKW Zwei Verletzte, einer davon schwer

Steinfurt (ots)

Am Donnerstag (02.05.) um 19.30 Uhr ereignete sich auf der Ibbenbürener Straße, Ecke Hollenbergstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Ein LKW mit Anhänger und ein Ford waren auf der Ibbenbürener Straße in Fahrtrichtung Lotte unterwegs. Der 18-jährige PKW-Fahrer aus Ibbenbüren setzte, trotz Überholverbot, zu einem Überholvorgang an. Dabei übersah er, dass der vorausfahrende LKW mit Anhänger nach links abbiegen wollte. Der 58-jährige LKW-Fahrer aus Neuenkirchen hatte bereits zum Abbiegen angesetzt, als der Fahrer des Fords mit der Front des LKW kollidierte. Der Ford überschlug sich und kam im weiteren Verlauf auf dem Dach in der Straße "Am Lauhügel" zum Liegen. Der Fahrer des Fords verletzte sich dabei leicht, seine 44-jährige Beifahrerin aus Ibbenbüren schwer. Beide wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren. Im Einsatz war auch ein Rettungshubschrauber. Der Neuenkirchener blieb unverletzt. Eine Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell