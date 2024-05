Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Zigarettenautomat aufgebrochen und geleert Am Burgsteinfurter Damm

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben am Burgsteinfurter Damm, Höhe Finkenstraße, einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und diesen geleert. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Donnerstag (02.05.24) gegen 02.45 Uhr. Es wurde ein Alarm ausgelöst. Als die Polizei am Einsatzort eintraf, stellten die Beamten den aufgebrochenen Automaten fest. Die Täter hatten sämtliche Schachteln und das Bargeld gestohlen. Zeugen, die von der Tat etwas mitbekommen haben, rufen bitte die Wache in Rheine an, Telefon 05971/938-4215.

