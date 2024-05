POL-ST: Steinfurt, Brandstiftung an Kapelle Die Polizei sucht Zeugen

Steinfurt (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch (01.05.24) zwischen 02.00 Uhr und 08.20 Uhr in ein Schnellrestaurant an der Neuenkirchener Straße eingebrochen. Der oder die Täter hebelten eine Stahltür auf und gelangten so in das Restaurant, das nahe der Kreuzung Berbomstiege und Zeppelinstraße liegt. Im Gebäude öffne-ten die Einbrecher die Tür ...

mehr