Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Suhl (ots)

Am 09.02.2024 im Zeitraum von 14:10 Uhr bis 14:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Straße Am Königswasser in Suhl ein Verkehrsunfall. Der Halter einer braunen Mercedes E-Klasse bemerkte Lackkratzer am Heck seines Fahrzeugs, das zuvor unbeschädigt war. Der Unfallverursacher hatte sich im Tatzeitraum vom Unfallort entfernt. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dessen Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

