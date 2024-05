Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Sachbeschädigung am Rathaus und an einem Mehrfamilienhaus Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

In der Zeit von Dienstag (30.04.), ca. 18.00 Uhr bis Mittwoch (01.05.) 20.00 Uhr haben Unbekannte eine Seiteneingangstür und zwei Fensterscheiben am Rathaus an der Großen Straße beschädigt. Hier konnten Beschädigungen an den Glasscheiben festgestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um Schäden durch Softairmunition handeln. Im gleichen Tatzeitraum wurde eine Fensterscheibe an einer Hauseingangstür eines Mehrparteienhauses an der Bramscher Straße beschädigt. Auch hier wurde die Beschädigung vermutlich durch Softairmunition verursacht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu den Sachbeschädigungen machen kann, wird gebeten die Polizei in Ibbenbüren unter 05451-5914315 zu kontaktieren.

