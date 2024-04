Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 18-Jähriger verletzt Gleichaltrige mit Messer. Nachtragsmeldung: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zu: https://s.rlp.de/gftyq

Nachdem ein 18-Jähriger am 25.02.2024 zwei Gleichaltrige mit einem Messer verletzte, wurde zwischenzeitlich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung erlassen. Als Haftgrund wurde Wiederholungsgefahr angenommen. Polizeikräfte konnten den Tatverdächtigen am 04.04.2024 vorläufig festnehmen und dem Haftrichter vorführen. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug. Der 18-Jährige kam in eine Jugendstrafanstalt.

