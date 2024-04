POL-PPRP: 29-Jähriger leistet Widerstand

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht auf Dienstag (08. - 09.04.2024) beschädigten Unbekannte mehrere Decken in der Turnhalle der Ernst-Reuter-Schule (Schlesier Straße). Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Ebenso ist unklar, wie der oder die Täter in die Turnhalle gelangten. Aufbruchspuren konnten an der Halle nicht vorgefunden werden. Haben Sie in der Nacht auf Dienstag an der Ernst-Reuther-Schule etwas ...

