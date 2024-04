POL-HS: Kraftstoffdiebstahl aus Lkw

Heinsberg-Oberbruch (ots) - Zwischen 9 Uhr und 10 Uhr verschafften sich Unbekannte am 18. April (Donnerstag) Zugang zu einem in der Parkstraße abgestellten Lkw und stahlen aus dem Fahrerhaus eine Tasche, die später in Tatortnähe wieder aufgefunden werden konnte. Aus ihr fehlten jedoch Bankkarten und persönliche Ausweisdokumente. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr