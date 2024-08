Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.08.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Einbruch in Gartenhütte - Zeugen gesucht

Nachdem in den vergangenen Tagen in eine Gartenhütte in Künzelsau eingebrochen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 7 Uhr am Samstagmorgen und 16 Uhr am Montagnachmittag verschaffte sich eine unbekannte Person gewaltsam Zugang zu der Gartenhütte im Unteren Sonthaldenweg. Der oder die Einbrecher nahmen ersten Erkenntnissen nach kein Diebesgut an sich, hinterließen allerdings diverse Gegenstände sowie ein E-Bike am Tatort. Die Höhe des an der Hütte entstandenen Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

