LPI-SHL: Zeuge der Unfallflucht gesucht

Gehlberg (ots) - In der Zeit vom 03.06.2024, 17:00 Uhr, bis Dienstagmorgen drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein altes Bahnhofsgebäude in der Geratalstraße in Gehlberg ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten, entwendeten jedoch nach aktuellem Erkenntnisstand nichts. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0156640/2024 ...

mehr