Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.08.2024 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Adelsheim: Vermisster Mann aufgefunden

Am Freitag wurde ein 71-jähriger Mann aus Adelsheim als vermisst gemeldet. Da der Verdacht bestand, dass der Mann sich in einer hilflosen Lage befindet wurden durch die Polizei intensive Suchmaßnahmen eingeleitet, bei denen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam. Am Samstagabend konnte der Mann schließlich von einer Spaziergängerin in einem Waldstück bei Oberkessach aufgefunden werden. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

