Polizei Homberg

POL-HR: Edermünde - Diebe stehlen Audi

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 20.08.2024:

Edermünde

Diebe stehlen Audi Q5

Tatzeit: Montag, 19.08.2024, 18:00 Uhr bis Dienstag, 20.08.2024, 06:45 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Auto in Edermünde gestohlen.

Der weiße Audi Q5 war im Tatzeitraum vor einem Wohnhaus an der Straße "Am Bornrain" in Edermünde-Holzhausen am Hahn geparkt. Den unbekannten Tätern gelang es den Schließ- und Zündmechanismus auf noch unbekannte Art und Weise zu überwinden und das Auto zu stehlen. Das Auto verfügt über die Funktion "Keyless Go". Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren die amtlichen Kennzeichen HR-L 999 an dem Audi angebracht.

Alle bisher eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ.

Der Audi wird mit einem Gesamtwert im mittleren fünfstelligen Bereich angegeben.

Die Kriminalpolizei Homberg ermittelt in dem Fall.

Hinweise bitte unter der Telefonnummer 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell