Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.08.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Bierglas auf Sportboot geworfen - 3.000 Euro Sachschaden

Eine unbekannte Person warf am vergangenen Wochenende ein Bierglas auf ein im Hafen liegendes Sportboot und verursachte mehrere tausend Euro Sachschaden. Zwischen 2 Uhr und 7 Uhr Am Samstag muss der Vorfall in der "Linke Tauberstraße" im dortigen Yachthafen passiert sein. Durch den Wurf wurde die Windschutzscheibe und das Persenning beschädigt. Der Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Lauda-Königshofen: Einbruch ins Klärwerk - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen zwischen Sonntagabend und Montagmorgen in die Kläranlage in Lauda-Königshofen ein. Im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 7.30 Uhr begaben sich die Einbrecher zu der Kläranlage in der Straße "Alte Wiesen". Dort schnitten sie den Maschendraht auf und gingen auf dem Gelände direkt zum Werkstattgebäude, um diese aufzubrechen. Im Inneren durchsuchten sie die Räume. Entwendet wurde nach derzeitigem Erkenntnissen nichts. Sie verursachten lediglich Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Ermittlungen wurden vom Polizeiposten Lauda aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09343 62130 bei der Polizei zu melden.

Tauberbischofsheim: Unfall verursacht und geflohen

Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person an einem Zaun in Tauberbischofsheim und flüchtete anschließend. Zwischen Sonntag um 16 Uhr und Montag um 12 Uhr touchierte der Unbekannte mit seinem Fahrzeug, vermutlich eine Sattelzugmaschine, den Zaun einer Firma in der Straße "Stockgewann". Nach dem Unfall fuhr er von der Unfallstelle davon, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Bad Mergentheim: Bekifft am Steuer

Weil ein 37-Jähriger am Mittwochabend unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilnahm, muss er nun mit einer Anzeige und Konsequenzen für seinen Führerschein rechnen. Der Roller des Mannes fiel einer Polizeistreife gegen 23.30 Uhr in der Bad Mergentheimer Herrenwiesenstraße auf, da er beim Erblicken des Streifenwagens sofort das Weite suchte. Die Beamten fuhren dem Roller daraufhin hinterher und unterzogen den Fahrer einer Kontrolle. Dieser machte den Anschein unter dem Einfluss von Drogen zu stehen, was durch einen Test bestätigt wurde. Der 37-Jährige musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben.

Igersheim: Zu schnell auf der Bundesstraße

Mit fast 40 km/h mehr als erlaubt war ein 25-Jähriger am Montagvormittag auf der B19 bei Igersheim unterwegs. Der junge Mann fuhr bei erlaubten 100 Kilometern pro Stunde mit 141 km/h über die Bundesstraße. Er wurde dabei von der Polizei gelasert und muss nach Toleranzabzug von 5 km/h mit einem Punkt im Fahreignungsregister und gegebenenfalls einem Fahrverbot rechnen.

Bad Mergentheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person an einem Jaguar am Donnertag in Bad Mergentheim und flüchtete anschließend. Zwischen 10.30 Uhr und 14Uhr stand der Pkw ordnungsgemäß auf dem Parkplatz einer Klinik in der Schönbornstraße. Innerhalb dieses Zeitraums kollidierte der unbekannte Fahrzeugführer mit dem Wagen. Nach dem Unfall fuhr er von der Unfallstelle davon, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Verdacht auf Jagdwilderei in Freudenberg

Ein durch einen Blattschuss getöteter Rehbock wurde am 20. August im Jagdbezirk "Freudenberg-Jungholz", oberhalb der Freudenburg aufgefunden. Das Tier lag in der Abteilung "Hessli" am Wegesrand zwischen der Freudenberg und dem Laukenhof. Gegen 1 Uhr früh wurde in diesem Bereich ein nicht zuordenbarer Schuss wahrgenommen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Tathergang geben können oder verdächtige Wahrnehmungen im Wald gemacht haben. Telefonische Hinweise werden beim Polizei Tauberbischofsheim, Fachbereich Gewerbe / Umwelt unter Telefonnummer 09341 810 ist entgegengenommen.

