Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.08.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Haßmersheim: Auto beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Zwischen Sonntagnachmittag, 16.30 Uhr, und Montagmorgen, 08.45 Uhr, kam es in der Ehrenmalstraße in Haßmersheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte einen am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Buchen: Frau bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Am Montagnachmittag ereignete sich auf einem Firmengelände in der Siemensstraße in Buchen ein schwerer Unfall. Um kurz vor 17 Uhr kollidierte ein 67-jähriger Staplerfahrer beim Herausfahren aus einer Lagerhalle mit einer 56-jährigen Angestellten. Die Frau erlitt hierdurch schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Verkehrsdienst der Verkehrspolizei Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

