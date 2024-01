POL-BI: Tasche mit Schallplatte am helllichten Tag gestohlen

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Zwischen Freitag, 26.01.2024, und Sonntag brachen Unbekannte in Parkhäusern in PKW ein. Der oder die Täter brachen zwischen Freitagmittag und Sonntagmittag in einer Tiefgarage in der Straße Waldhof in einen Toyota Ago ein und stahlen ein Laptop. Ein ebenfalls in dem Parkhaus befindlicher VW Golf wurde aufgebrochen und ein hochpreisiges Parfüm aus dem Handschuhfach gestohlen. In ...

