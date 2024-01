Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Geschwindigkeitskontrollen in Wallerstädten

Groß-Gerau (ots)

Am Montagabend (29.01.), in der Zeit von 21.30 bis 0.00 Uhr, wurde durch Beamte der Polizeistation Groß-Gerau am Ortseingang von Wallerstädten eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Dort beträgt die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit 70 km/h.

28 Fahrzeugführer überschritten die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer mit einer Geschwindigkeit von 112 Stundenkilometern. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von 320 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell