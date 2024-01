POL-DA: Bürstadt: Zivile Verkehrsfahnder stoppen Raser mit 68 "Sachen" zu viel

Modautal (ots) - Kriminelle hatten es in der Nacht zum Montag (29.1.) auf ein Einfamilienhaus im Ortsteil Brandau abgesehen. Gegen 2 Uhr gelangten die bislang noch unbekannten Täter auf das Anwesen in der Straße "Am Steimel" und versuchten hier, zwei Türen zum Gebäude aufzuhebeln. Die Einbruchversuche der Unbekannten schlugen jedoch fehl, weshalb sie letztendlich ...

mehr