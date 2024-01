Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Modautal: Zeugen nach versuchtem Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Modautal (ots)

Kriminelle hatten es in der Nacht zum Montag (29.1.) auf ein Einfamilienhaus im Ortsteil Brandau abgesehen. Gegen 2 Uhr gelangten die bislang noch unbekannten Täter auf das Anwesen in der Straße "Am Steimel" und versuchten hier, zwei Türen zum Gebäude aufzuhebeln. Die Einbruchversuche der Unbekannten schlugen jedoch fehl, weshalb sie letztendlich ohne Beute das Weite suchen mussten. An beiden Türen entstand Sachschaden. Das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/969-0.

