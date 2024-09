Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Kreispolizeibehörde/Neuzugänge bei der Polizei

Coesfeld

Am Montag (02.09.) begrüßte der Landrat Dr. Schulze Pellengahr insgesamt 23 Neuzugänge in seiner Kreispolizeibehörde. Zwölf Beamtinnen und Beamte wechselten aus anderen Behörden nach Coesfeld, Elf haben gerade ihr Studium für den Polizeivollzugsdienst erfolgreich abgeschlossen. Sie ersetzen Beamte, die ihrerseits in andere Behörden versetzt oder pensioniert wurden und kommen kreisweit, in Uniform sowie bei der Kriminalpolizei, zum Einsatz.

