Am Mittwoch stieß ein 30-jähriger Radler mit einem Auto in Ulm zusammen.

Der Radfahrer war gegen 8.15 Uhr auf dem Radweg neben der Daimlerstraße unterwegs. Er kam aus Richtung Wiblinger Allee und wollte in Richtung Heuweg fahren. Eine 32-Jährige fuhr mit ihrem Skoda in der Siemensstraße. Die Fahrerin achtete wohl nicht auf den Radler. Denn der überquerte die Siemensstraße auf dem rot gekennzeichneten Schutzstreifen für Radfahrer. Glücklicherweise waren beide Fahrende bei dem Zusammenstoß langsam unterwegs. Dadurch kam es auch zu keinem Sturz vom Rad. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Schaden am Skoda und am Mountainbike auf jeweils 100 Euro.

