Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei verletzte Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall

Wenden (ots)

Wenden. Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 06.04.2024 gegen 17:30 Uhr im Bereich eines Verbindungswegs zwischen den Straßen "Am Knippstein" und "Breites Tor" in Wenden-Ottfingen. Dieser Weg wurde zum Unfallzeitpunkt jeweils in beide Richtungen von Fahrradfahrern mit ihren Pedelecs befahren. Im Bereich einer dort befindlichen Brücke kam es aus einer noch ungeklärten Ursache zum Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer. Dabei wurde ein 63- jähriger aus Wenden schwer-, aber nicht lebensgefährlich, sowie eine 42- jährige aus Wenden leicht verletzt. Der schwerverletzte Fahrradfahrer wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

