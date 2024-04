POL-OE: Fahrer vom eigenen Fahrzeug erfasst

Drolshagen (ots) - Den Zeitraum von Mittwoch (27.03.2024) bis Donnerstag (04.04.2024) nutzten derzeit unbekannte Täter, um über den Balkon in eine Wohnung in der Professor-Rüsche-Straße in Drolshagen einzudringen. Hier entwendeten sie Schmuck im Wert eines höheren vierstelligen Betrages. Die Kriminalpolizei Olpe sicherte die Spuren und übernahm die Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise an die Polizei werden unter der Telefonnummer 02761 / 9269-0 erbeten. Rückfragen ...

