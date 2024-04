Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit Personenschaden nach Kollision mit einem Baum

Kirchhundem (ots)

Am 05.04.2024 gegen 22:05 Uhr ereignete sich auf der B 517, in einer Rechtskurve kurz hinter dem Ortsausgang Benolpe, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Dabei wurde ein 21-jähriger Fahrer aus dem Hochsauerlandkreis leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Ersten Ermittlungen zufolge, fuhr er mit seinem PKW von Benolpe aus kommend in Richtung Welschen Ennest, als er in einer Rechtskurve, aus bislang ungeklärter Ursache, die Kontrolle über seinen PKW verlor und mit einem Baum linksseitig der Fahrbahn kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug stark beschädigt. Auslaufende Betriebsstoffe mussten durch die Feuerwehr abgestreut werden, weshalb die gesamte Fahrbahn kurzzeitig gesperrt wurde. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in einem fünfstelligen Bereich.

