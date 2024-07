Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Im Baustellenbereich aufgefahren und verletzt

Nicht aufgepasst hat eine 18-Jährige am Dienstag bei Ulm.

Ulm (ots)

Kurz nach 14.45 Uhr war eine 18-Jährige mit ihrem Opel auf der Straße zwischen Ermingen und Arnegg unterwegs. Vor ihr fuhr eine 37-Jährige mit ihrem Fiat. Die musste auf Höhe Allewind an einer Baustelle ihr Fahrzeug abbremsen. Denn der Bereich war nur einspurig befahrbar. Die 37-Jährige wollte zunächst die Baustelle umfahren. Allerdings war dies wegen Gegenverkehr nicht möglich und sie leitete eine Bremsung ein. Das sah die 18-Jährige wohl zu spät und fuhr der Vorderfrau ins Heck. Durch den Aufprall zog sich die Fiatfahrerin Verletzungen zu. Sie begab sich im Anschluss an die Unfallaufnahme selbst in ärztliche Behandlung. Die mutmaßliche Unfallverursacherin und ihre zwei Mitfahrerinnen blieben unverletzt. Die Polizei Ulm-West hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun den Unfallhergang. Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf rund 7.500 Euro. Abschlepper bargen die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Auf die 18-Jährige kommt nun eine Anzeige zu.

++++1396086(TH)

