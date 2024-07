Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Wain - Stromschlag erhalten

Schwere Verletzungen erlitt ein Arbeiter am Mittwoch in Wain.

Ulm (ots)

Gegen 13.00 Uhr arbeiteten zwei Mitarbeiter in der Poststraße an der Elektrik einer Firma. Hierbei erhielt ein 53-jähriger Mann einen Stromschlag. Durch die Arbeiten löste sich wohl die Isolierung am Kabel. Sein 24-jähriger Arbeitskollege begann sofort mit der Reanimation. Der 53-jährige kam schwer verletzt, der 24-jährige leicht verletzt in eine Klinik. Die Abteilung Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ulm hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

